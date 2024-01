Irrompe l'Atletico Madrid nella corsa di mercato per Matt O'Riley, centrocampista classe 2000 del Celtic e della nazionale danese, accostato nelle scorse settimane anche a Inter e Girona. Stando alle informazioni di Sky Sports News, i colchoneros avrebbero messo sul tavolo un'offerta formale sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Da parte loro, gli scozzesi si sentono in posizione di forza in quanto il giocatore, che il manager Brendand Rodgers ritiene fondamentale per gli equilibri della squadra, ha rinnovato da poco il suo contratto fino al 2027.

