Non c'è solo Samuel Umtiti nella lista dei possibili rinforzi dell'Inter per la difesa del nuovo anno, in vista della partenza di Milan Skriniar. Secondo quanto riferito da Sky Sports UK, infatti, in casa nerazzurra hanno rispolverato il nome di Tosin Adarabioyo, centrale del Fulham, legato da un contratto in scadenza 2024 ai Cottagers. In questa stagione, Adarabioyo ha collezionato 20 presenze e un gol in Premier League.

