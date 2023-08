Ormai siamo agli sgoccioli: arrivati anche alla serata di oggi non sembrano esserci spiragli per una riapertura da parte dell'Inter per Lazar Samardzic. Secondo Sky Sport, il club nerazzurro è sempre più vicino a chiudere definitivamente la questione lasciando il giocatore all'Udinese: rimane il fastidio per il comportamento giudicato inqualificabile dell'entourage di Samardzic e in questo momento è seriamente propensa a chiuderla qui, qualora le condizioni pattuite in precedenza non dovessero essere accettate. Una decisione definitiva al riguardo è attesa per la mattinata di domani, mercoledì 16 agosto.

