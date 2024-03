Ospite speciale, e particolarmente atteso, nell'hotel sede del ritiro dell'Inter a Madrid. Come riferisce Sky Sport, è arrivato al Rosewood Villa Magna Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez.

Presenza non casuale, perché sono queste le ore nelle quali il club nerazzurro vuole accelerare per l'adeguamento del contratto del Toro, e la presenza dell'agente di questo pomeriggio, oltretutto annunciata nelle scorse ore, è un'occasione anche per tornare sull'argomento.

