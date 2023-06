"Vicario sempre più vicino al Tottenham" è l'ultim'ora di Sky Sport che riguarda anche l'Inter. L'emittente satellitare parla di principio d'accordo tra l'Empoli e gli Spurs per una cifra intorno ai 20 milioni di euro più bonus. Il club toscano è in attesa dell'offerta formalmente scritta del club londinese prima di espersi con una stretta di mano definitiva. Ma tutto fa pensare ad un'operazione con il lieto fine che porterebbe il ventiseienne in Premier League.