Ad Appiano Gentile sono tornati i problemi più dolci per Simone Inzaghi, quelli dell'abbondanza della rosa, ora praticamente al completo ad eccezione di Juan Cuadrado (Tajon Buchanan, per questioni burocratiche, sarà disponibile per Monza-Inter del 13 gennaio). Lautaro Martinez e Federico Dimarco, infatti, hanno partecipato all'intera seduta odierna assieme ai compagni, rispettando la tabella di marcia che li voleva recuperati in tempo per la sfida contro l'Hellas Verona di sabato. Ora starà al tecnico nerazzurro decidere il minutaggio dei due, e in tal senso sarà decisivo l'allenamento di domani, quando andranno in scena le prove generali in previsione del match di San Siro.

