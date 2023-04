Arrivano conferme relativamente alle scelte di formazione che Simone Inzaghi avrebbe in mente di fare contro la Juve, nel secondo round della semifinale di Coppa Italia, in programma stasera a San Siro. Secondo i colleghi di Sky Sport, in attesa della riunione tecnica in cui i giocatori conosceranno l'undici titolare, Hakan Calhanoglu ed Edin Dzeko restano sempre favoriti nei rispettivi ballottaggi con Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku. Nessuna sorpresa, quindi, rispetto alle indiscrezioni che circolano da qualche ora.

PROBABILE INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

