Molto probabilmente, Simone Inzaghi affronterà la trasferta di Udine senza due centrali difensivi. Queste le sensazioni che filtrano dal centro sportivo di Appiano Gentile, dove oggi né il nazionale italiano né quello olandese hanno preso parte alla seduta per i rispettivi problemi fisici. Ecco perché, secondo Sky Sport, l'opzione Carlos Augusto come braccetto di sinistra diventa sempre più calda ora dopo ora. Per il resto, non dovrebbero esserci grandi sorprese di formazione; l'unica novità potrebbe essere Denzel Dumfries sulla destra, preferito a Matteo Darmian.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!