Lavori sospesi questa mattina per l'Inter, che avrebbe dovuto sostenere una seduta di allenamento leggera in vista del test di questo pomeriggio contro la Pergolettese: un violento temporale abbattutosi su Appiano Gentile ha costretto i giocatori nerazzurri a rientrare nelle strutture della Pinetina. Lo riferisce Sky Sport. La situazione meteo, comunque, al momento è decisamente migliorata e per l'incontro coi cremaschi non dovrebbero esserci problemi.