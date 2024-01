Inter e Leicester hanno trovato l'accordo per il trasferimento di Stefano Sensi in Inghilterra. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il costo del cartellino del centrocampista nerazzurro si aggira sui 2 milioni di euro, legati alle presenze e alla promozione in Premier League del Leicester. Sensi, in scadenza di contratto a giugno 2024, ha dato il proprio via libera al trasferimento ma, prima di formalizzare l'operazione, il club inglese ha bisogno di cedere un giocatore in uscita.

