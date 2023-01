La redazione di Sky Sport dà seguito alle recenti dichiarazioni di Sebastien Ledure, avvocato di Memphis Depay. La trattativa tra il Barcellona e l'Inter per l'olandese non è mai entrata nel vivo: l'intenzione dell'ex PSV è di andare a giocare all’Atletico Madrid, ma i catalani non vorrebbero rinforzare una diretta concorrente in Liga. Si crea quindi il classico braccio di ferro tra club e giocatore.