In attesa della riunione tecnica, quando Simone Inzaghi comunicherà alla squadra l'undici titolare anti-Salisburgo, Sky Sport aggiorna con le ultime dalla Red Bull Arena. Non filtrano novità rispetto alle anticipazioni della vigilia, quindi si va verso l'esordio assoluto dal 1' di Yann Bisseck, schierato come braccetto destro in una difesa completata da Francesco Acerbi e dal rientrante Alessandro Bastoni. In mezzo, come confermato ieri dal tecnico, chance per Davide Frattesi assieme ai soliti Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan; ai loro lati Matteo Darmian e Carlos Augusto. In attacco, salvo sorprese, sarà Marcus Thuram ad affiancare Alexis Sanchez.

