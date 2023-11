Pochi minuti fa sono arrivati gli esiti degli esami strumentali a cui si è sottoposto Benjamin Pavard, reduce dall'infortunio rimediato nella vincente trasferta di Bergamo. L'Inter ha fatto sapere che gli accertamenti hanno confermato i postumi della lussazione della rotula del ginocchio sinistro.

Il difensore francese dovrà portare un tutore funzionale per 3/4 settimane, prima di cominciare il lavoro rieducativo: tenendo conto del periodo di riabilitazione, dunque, Benji dovrebbe restare ai box per circa due mesi in totale, tornando a disposizione di Inzaghi tra la fine di dicembre 2023 e l'inizio di gennaio 2024. Lo riferisce Sky Sport.

