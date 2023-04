Giornata di riposo per l'Inter dopo la vittoria contro il Benfica: questo il premio che Simone Inzaghi ha concesso alla sua squadra, che dopo il ritorno da Lisbona si è divisa tra chi è tornato a casa e chi ha raggiunto la Pinetina per recuperare le rispettie autovetture. Ad Appiano Gentile ci sono Milan Skriniar e Hakan Calhanoglu, che stanno proseguendo il loro lavoro di recupero per provare a essere presenti nel match di ritorno. Lo riferisce Sky Sport.

