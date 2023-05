Precipitano le speranze del Milan di contare su Rafael Leao questa sera nell'importantissimo appuntamento contro i cugini dell'Inter. Il portoghese non dovrebbe giocare fa sapere Sky Sport che utilizza il condizionale per non escludere le ultime, seppur bassissime, percentuali di speranza in attesa che vengano definitivamente sciolte le riserve prima della formazione ufficiale. L'ex attaccante del Lilla non sta al 100%, come ben noto, e farlo giocare sarebbe per Stefano Pioli un rischio troppo grande per la salute del giocatore, fondamentale nel rush finale di stagione dei rossoneri. Secondo l'emittente satellitare Pioli potrebbe addirittura non portarlo neppure in panchina nonostante questa mattina il giocatore sia regolarmente arrivato in ritiro per parlare con Pioli e lo staff medico. Salvo sorprese dunque il portoghese non dovrebbe esserci.

PROBABILE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo; Tonali, Krunic; Diza, Bennacer, Saelemaekers; Giroud.

