SkySport24 conferma: Inter e Salernitana hanno trovato l'accordo per il trasferimento in Campania di Andrea Pinamonti. Si parla di una cifra attorno ai 20 milioni di euro che accontenta in tutto e per tutto i nerazzurri. Resta da convincere la punta di Cles, che per il momento ha declinato l'invito dei granata evidentemente in attesa di un club con maggiori aspettative di classifica.