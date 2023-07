André Onana ha appena salutato tutti ad Appiano Gentile e lasciato il Centro Sportivo Suning, come annunciato da Sky Sport. Il camerunese sta per diventare un ex giocatore dell'Inter: lo aspetta infatti un nuovo contratto con il Manchester United dopo l'accordo trovato tra i dirigenti dei due club per il trasferimento in Premier League.

