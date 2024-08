Giornata di riposo oggi per l'Inter, che riprenderà a lavorare da domani in vista della partita di sabato contro il Lecce. Come riferisce Sky Sport, oggi erano presenti sul campo della Pinetina gli infortunati Stefan de Vrij e Piotr Zielinski, oltre al lungodegente Tajon Buchanan per una seduta di terapie. Il polacco dovrebbe tornare in gruppo domani. Per l’olandese se ne parla la settimana prossima.

