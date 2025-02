Federico Dimarco non sarà a disposizione dell'Inter per la sfida di questa sera con la Fiorentina. A riportarlo è Sky Sport: il laterale nerazzurro, spiega l'emittente, è alle prese con una sindrome influenzale e oggi a San Siro non sarà neanche in panchina. La corsia di sinistra sarà occupata da Carlos Augusto.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!