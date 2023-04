Testa all'Empoli per l'Inter di Simone Inzaghi che tra Champions e Coppa Italia ha il compito di riprendere il filo del campionato già da domani. In vista dell'impegno al Castellani, l'allenatore piacentino dovrà fare a meno di Henrikh Mkhitaryan che - come riferisce Sky Sport - non farà parte della gara contro i toscani "per problemi personali. Nulla a che vedere con problemi fisici - si legge -, tornerà infatti a disposizione per la Coppa Italia".

