Arrivano aggiornamenti sulle possibili tempistiche per il recupero di Nicola Zalewski, ai box per un risentimento muscolare al soleo della gamba destra. Stando a Sky Sport, il polacco dovrebbe restare out per una quindicina di giorni, per poi provare a esserci tra la gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Feyenoord e la sfida in campionato sul campo dell’Atalanta (11-16 marzo).

Oltre al laterale polacco, anche Carlos Augusto salterà molto probabilmente la trasferta di Napoli, dove sabato sera è in programma il big match scudetto contro la squadra di Antonio Conte. Al contrario, per l'incrocio del Maradona, Simone Inzaghi recupererà Marcus Thuram.

