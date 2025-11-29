E' attesa nella giornata di oggi la decisione di Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, sull'eventuale convocazione di Henrik Mkhitaryan per la sfida di domani. L'armeno, ai box da un mese pieno per un risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra evidenziato dagli esami svolti lo scorso 27 novembre, ha lavorato in gruppo e secondo Sky Sport viaggia verso la convocazione per l'ultima partita del mese di novembre.