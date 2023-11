Dopo aver perso a parametro zero Milan Skriniar, l'obiettivo primario della società nerazzurra è evitare altri casi analoghi. Per questo, come riporta Sky Sport, la priorità contrattuale in questo momento è il rinnovo di Mkhitaryan, il cui accordo è in scadenza nel 2024, dopodiché si passerà a Dumfries (2025), Dimarco, Barella e Lautaro (2026).

In generale i tre obiettivi sul tavolo sono, secondo l'edizione online del canale satellitare, "rinnovi, consolidamento della rosa attuale, opportunità last minute al netto di imprevisti". Iniziando dall'armeno, l'ipotesi è quella di un prolungamento biennale alla stessa cifra attuale, 3.5 milioni a stagione. All'olandese verrà invece proposto un prolungamento di altri due anni con innalzamento oltre i 4 milioni di euro. Quindi Dimarco, per il quale ci sarà un incontro a breve, e il duo Barella-Martinez, per i quali verrà fatto uno sforzo importante.

Il resto rimane sotto osservaizone, in difesa piace Tiago Djalò a zero per giugno ma c'è concorrenza forte da Juventus e Barcellona. In avanti resta invece il nome di Taremi. Situazione da monitorare per l'estate ma anche per gennaio, dipenderà da quel che riusciranno a dare Sanchez e Arnautovic da qui a Natale. Da capire i margini di manovra del club nerazzurro e cosa bisognerà eventualmente fare negli altri reparti visto che a destra Cuadrado è sempre ai box (si capirà cosa potrà dare dopo la pausa) e Pavard sarà fermo per un po'.