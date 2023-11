Visite speciali quest'oggi nell'hotel sede del ritiro della Nazionale italiana a Roma: era presente infatti l'ad dell'Inter Beppe Marotta, che ha reso visita alla squadra di Luciano Spalletti e in particolare ai convocati nerazzurri in vista della sfida di questa sera all'Olimpico contro la Macedonia del Nord, cruciale per la qualificazione agli Europei del 2024. Marotta, che con molta probabilità sarà in tribuna questa sera, come riferisce Sky Sport ha espresso preoccupazioni per le condizioni di Alessandro Bastoni, che ha dovuto lasciare il gruppo azzurro per un risentimento al polpaccio.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!