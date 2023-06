L'Inter starebbe pensando di proporre al Chelsea un prestito con obbligo di riscatto a 30 milioni di euro per acquistare Romelu Lukaku. Che, nel frattempo, secondo Sky Sport, sta ricevendo proposte diverse ogni giorno, comprese quella dell'Al Hilal, pronto ad alzare la già ricca offerta economica, e da alcuni club italiani, prontamente respinte al mittente. Big Rom non potrà attendere i nerazzurri all'infinito, l'ideale sarebbe risolvere la questione prima del raduno dei Blues, ma per accelerare il club milanese deve prima piazzare André Onana e Marcelo Brozovic.