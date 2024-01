Emergono altri dettagli relativi all'indiscrezione di mercato lanciata oggi da Sky Sport sull'interessamento del Leicester City per Stefano Sensi. Stando ai colleghi, prima di affondare il colpo con l'Inter per l'ex Sassuolo, che tanto piace al manager Enzo Maresca, le Foxes devono far spazio a centrocampo cedendo Dennis Praet, giocatore belga che in Serie A ha vestito le maglie di Torino e Sampdoria.

