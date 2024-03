Mentre alcuni compagni sono intenti ad onorare i propri impegni con le rispettive Nazionali, i nerazzurri rimasti a Milano lavorano insieme a Inzaghi e al suo staff per recuperare energie fisiche in primis. È il caso di Carlos Augusto e Stefano Sensi, ancora alle prese con il lavoro personalizzato, training in solitaria però agli sgoccioli: entrambi i giocatori dovrebbero tornare in gruppo tra mercoledì e giovedì. Ma non solo. Ancora lavoro differenziato anche per Juan Cuadrado che continuerà su questa linea fino alla gara con l'Empoli, poi le sue condizioni verranno rivalutate prima dell'eventuale ritorno in squadra per il rush stagionale finale. In condizioni ancora più deficitarie invece è Marko Arnautovic, assente dal maledetto mercoledì madrileno. Appuntamento in Pinetina fissato per mercoledì, quando il centro di allenamento Suning tornerà a ripopolarsi.

