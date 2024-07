Dopo l'infortunio di Tajon Buchanan, è tornato in auge il nome di Alessandro Buongiorno in casa Inter. Per arrivare al difensore del Torino però il club milanese dovrà fare qualche cessione. Secondo Gianlucadimarzio.com una possibile operazione in uscita potrebbe riguardare l'olandese Stefan De Vrij, "per cui potrebbe arrivare qualcosa dall'Arabia, ma l'Inter ha bisogno di tempo" come si legge sul sito.

