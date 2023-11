Dopo la vittoria sul Frosinone e la vetta della classifica riconquistata, Simone Inzaghi concede qualche giorno di riposo all'Inter. La ripresa degli allanementi della squadra, ovviamente senza i giocatori convocati dalle rispettive Nazionali, è fissata per la giornata di mercoledì: si tratterà dal primo allenamento in preparazione alla sfida con la Juventus, in programma il 26 novembre al rientro dalla sosta. Lo riporta Sky Sport.

