Buone notizie per Inzaghi a due giorni da Lazio-Inter: Benjamin Pavard è pienamente recuperato. Il difensore francese, ai box dalla trasferta di Bergamo per l'infortunio al ginocchio sinistro, ha svolto tutto l'allenamento di questa mattina con il resto del gruppo ed è quindi convocabile per la trasferta di Roma. La decisione definitiva verrà presa nelle prossime ore, riferisce Sky Sport.

Ancora lavoro a parte, invece, per Stefan de Vrij e Denzel Dumfries: i due olandesi sperano tornare a disposizione alla fine dell'anno, con il match di Genova nel mirino. Solo palestra, invece, per Juan Cuadrado, ancora alle prese con l'infiammazione al tendine d'Achille.

