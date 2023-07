Affondo decisivo del Cagliari che nelle ultime ore ha effettuato il sorpasso decisivo sulla Salernitana per assicurarsi in prestito Gaetano Oristanio, talento classe 2002 dell'Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport il club sardo è pronto ad accogliere Oristanio, reduce dalla promozione in Eredivisie il primo anno e dalla salvezza al secondo con il Volendam.