L'Inter starebbe pensando ad Aurel Bisseck, difensore classe 2000 dell’Aarhus già nel giro della Nazionale Under 21 tedesca, per rinforzare il reparto arretrato. Lo conferma Sky Sport, aggiungendo che l'intermediario dell'operazione è atteso in Italia martedì per discutere della questione. Per la cronaca, la clausola rescissoria inserita nel contratto del giocatore è pari a 7 milioni di euro.