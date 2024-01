Tra una Supercoppa e un derby d'Italia la dirigenza nerazzurra ha sistemato alcuni colpi, in uscita quanto in entrata, pensando al breve ma anche al lungo periodo e mentre da Viale della Liberazione si attende la fumata bianca da Leicester per concludere definitivamente l'affare Stefano Sensi, è già stato bloccato anche il primo colpo per l'estate. Trattasi di Mehdi Taremi, attaccante in forza al Porto con il quale l'Inter ha avviato le formalità che precedono l'iter d'ingaggio, iter che inizierà dopo la coppa d'Asia come ricorda Sky Sport nel punto sul mercato dell'Inter.

Fari puntati anche verso Napoli, dove continua a non arrivare il rinnovo di Piotr Zielisnki che dunque rimane sul taccuino di Marotta e Ausilio. Secondo l'emittente televisiva, le operazioni di questa sessione di calciomercato dell'Inter sono terminate, ovviamente dopo la firma di Sensi. Operazioni concluse specialmente in entrata, la rosa di Simone Inzaghi sta andando bene e non necessita rinforzo alcuno: risolto il 'problema Cuadrado' con l'acquisto di inizio gennaio di Buchanan, la squadra ha tutte le componenti necessarie a continuare la corsa verso la seconda stella, reparto d'attacco compreso, ulteriormente rimpolpato dalla trovata tattica del tecnico piacentino di avvalersi di Mkhitaryan come eventualmente seconda punta.

