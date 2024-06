E' programmato per le 11 l'allenamento di questa mattina dell'Italia in vista della partita di domani contro la Svizzera per gli ottavi di finale degli Europei. Oggi sarà una giornata di test per Federico Dimarco, fermato da un problema fisico che potrebbe precluderne la presenza nella gara con gli elvetici. La seduta di questa mattina sarà fondamentale per capire anche questo aspetto. Lo riferisce Sky Sport.