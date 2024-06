Nazionale italiana al gran completo per l'allenamento odierno in preparazione al match d'esordio di Euro 2024 contro l'Albania, in programma domani sera a Dortmund. Anche Nicolò Barella e Nicolò Fagioli, i due azzurri acciaccati negli scorsi giorni, hanno iniziato la seduta in gruppo, al pari di Davide Frattesi, che già giovedì era tornato a disposizione del ct Luciano Spalletti. Il quale, poco fa, si era espresso così, a Sky Sport, sulla possibilità di vedere Barella titolare alla prima recita nel torneo continentale: "Contiamo su di lui, ma deve sviluppare bene l'allenamento di oggi e quello di domattina, visto che domattina faremo un piccolo allenamento, poi decideremo".