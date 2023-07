Punto sul mercato Inter in casa SkySport. Ecco le ultime sulle trattative che coinvolgono i nerazzurri. Telenovela Brozovic ormai ai titoli di coda. L'Inter ha accettato i 18 milioni di euro dell'Al-Nassr e anche il croato ha dato l'ok al trasferimento: manca solo la firma. Un ulteriore gruzzolo potrebbe arrivare da Onana: è nell'aria l'offerta dello United di circa 50 milioni di euro. A quel punto il club nerazzurro avrebbe le risorse per il portiere (Trubin o Mamardashvili) e soprattutto riportare definitivamente Lukaku a Milano in prestito con diritto di riscatto per una cifra attorno ai 30 milioni. In questa settimana, poi, previsti passi avanti per Frattesi: manca la definizione dell'affare anche a causa della mancata uscita di Brozovic, ma sul giocatore c'è anche il Milan.

