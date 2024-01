Riecco la ThuLa. In attesa della distinta ufficiale di Inter-Verona, che verrà pubblicata tra pochi minuti, Sky Sport conferma le indiscrezioni di formazione della vigilia: Simone Inzaghi ha deciso di puntare su Lautaro Martinez, che torna titolare al fianco di Marcus Thuram dopo due gare ai box. Dal via ci sarà anche Benjamin Pavard, come braccetto destro della difesa a tre completata da Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni. Per il resto solo conferme: in mezzo i soliti tre, Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, mentre sulle fasce correranno Denzel Dumfries e Carlos Augusto, preferito a Federico Dimarco che torna a disposizione partendo dalla panchina.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!