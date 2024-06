Trovato il principio d'accordo con Lautaro Martinez per il rinnovo fino al 30 giugno 2029, l'Inter si prepara a finalizzare altri prolungamenti con due colonne dello spogliatoio. Se per Nicolò Barella mancano solo i passaggi formali per arrivare all'annuncio, con Simone Inzaghi la dirigenza, che col tecnico ha già impostato i presupposti per il futuro, dovrà discutere i dettagli economici del nuovo contratto. Lo riporta Sky Sport.

