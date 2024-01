"L’Inter vuole approfondire il discorso Zielinski". Esordisce così Gianluca Di Marzio nel corso di 'Calciomercato L’Originale' su Sky, sul mercato dell’Inter, partendo sul già noto interesse nei confronti del centrocampista del Napoli. Zielinski è in scadenza a giugno e le possibilità che rinnovi con i campioni d’Italia non sono tramontate.

L’Inter, per l’appunto, secondo Di Marzio, è pronta a intavolare una trattativa con il giocatore ma solo nel caso in cui dovesse avvenire una rottura con il Napoli. Il club nerazzurro dunque è uscito definitivamente allo scoperto sull polacco ma non intende interferire nei negoziati di rinnovo con il club partenopeo.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!