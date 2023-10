Manca sempre meno al fischio d'inizio del match tra Inter e Bologna, gara che chiude questa trance di tour de force affrontato dalla squadra di Inzaghi, l'ultima prima della sosta per le Nazionali. Una ciliegina che il piacentino vuole apporre sulla torta e per farlo serve chiudere in bellezza con una vittoria, motivo per il quale, ne è sicura anche Sky Sport, l'allenatore dei nerazzurri non rinuncerà ai suoi titolarissimi e contro la squadra di Thiago Motta schiererà lo stesso undici schierato martedì scorso contro il Benfica. Niente riposo dunque per Lautaro Martinez, in coppia con Thuram, confermato Pavard a destra nei tre di difesa; fasce affidate ancora a Dumfries e Dimarco e sempre presente l'irrinunciabile Mkhitaryan, mezz'ala di sinistra, specularmente a Nicolò Barella, con Calha in cabina di regia.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!