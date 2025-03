Simone Inzaghi ha sciolto anche l'ultimo dubbio rispetto alla formazione titolare dell'Inter che scenderà in campo stasera contro il Monza: Josep Martinez ha vinto il ballottaggio con Yann Sommer e difenderà i pali della porta nerazzurra per la quinta partita consecutiva. Lo riporta Sky Sport, confermando, inoltre, le indiscrezioni circolate nelle ultime ore sulle scelte relative agli altri reparti: in attacco spazio alla coppia Lautaro-Arnautovic, mentre in mezzo tornano Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan con Nicolò Barella.



PROBABILE INTER: Josep Martinez; Pavard, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Bastoni; Lautaro, Arnautovic



