Simone Inzaghi sta sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione in vista della sfida di domani contro la Lazio. Secondo quanto riportato da Sky Sport, a centrocampo in cabina di regia toccherà a Brozovic: ai suoi lati Barella e Mkhitaryan, con Calhanoglu che partirà dalla panchina. Dimarco e Dumfries dovrebbero agire sugli esterni, difesa confermata con Darmian e Bastoni ai lati di Acerbi. In porta Onana. Davanti Correa resta favorito su Lautaro per affiancare Lukaku.