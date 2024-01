Sta brillando al Genoa anche in Serie A dopo la bella stagione in cadetteria. E adesso sta attirando le attenzioni delle big. Stiamo parlando dell'islandese Albert Gudmundsson che, come riferisce Sky Sport, è finito nel mirino di Inter, Juve e Roma per giugno. Per i nerazzurri, inoltre, c'è l'obiettivo di bloccare Piotr Zielinski e Mehdi Taremi nelle prossime settimane per averli a zero al termine del contratto con i rispettivi club, conclude Gianluca Di Marzio.