Inter partita da pochi minuti da Appiano Gentile alla volta della Capitale, dove domani sera affronterà l'ex squadra di Simone Inzaghi, oggi guidata da Maurizio Sarri. Per la sfida contro la Lazio, il piacentino perde un'altra fondamentale pedina per le rotazioni: niente trasferta capitolina infatti per Alexis Sanchez, come già spiegato (LEGGI QUI), che si aggiunge alla già affollata infermeria di Appiano Gentile e ai compagni che non prenderanno parte alla sfida di domani, ovvero i già noti Cuadrado, Dumfries e De Vrij.

Il difensore olandese sta migliorando (LEGGI QUI) e punta al rientro con il Lecce, nella prossima di Serie A, mentre secondo l'ultimo aggiornamento svelato da Sky, Sanchez potrà rientrare addirittura già nella sfida di Coppa Italia contro il Bologna, in programma per giorno 20. Buona notizia confermata quella relativa al recupero di Benjamin Pavard, recuperato e convocato per domani. Il francese è salito sull'autobus insieme al resto dei compagni e prenderà parte alla sfida, seppur partendo di certo dalla panchina.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!