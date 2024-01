Bivio importante per la stagione dell'Inter, che dopo aver conquistato la sua ottava Supercoppa Italiana della sua storia si rituffa sul campionato per sfidare la Fiorentina in trasferta. Per i nerazzurri è previsto un allenamento in mattinata, seguito dal pranzo e dalla partenza in treno per Firenze, dove resteranno in ritiro fino alla gara del Franchi. Questo il programma della giornata reso noto da Sky Sport. Simone Inzaghi, come da abitudine quando ci sono diversi impegni ravvicinati, non parlerà in conferenza stampa.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!