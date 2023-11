Simone Inzaghi vuole fare 6 su 6 e chiudere in bellezza prima della sosta nazionali. L'Inter domenica sera ospiterà a San Siro il Frosinone e il tecnico nerazzurro è pronto a schierare la miglior formazione possibile. Davanti a Sommer il terzetto difensivo, secondo quanto riportato da Sky Sport, dovrebbe essere composto da Darmian, Acerbi e Bastoni. Sulle corsie esterne tornano Dumfries e Dimarco, così come a centrocampo Barella al fianco di Calhanoglu e Mkhitaryan. In avanti si ricompone dal' 1 la coppia Lautaro-Thuram.

La probabile formazione (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.