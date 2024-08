Le strade dell'Inter e di Issiaka Kamaté si separano. Il club nerazzurro, come riferiscono i colleghi di Sky Sport, ha raggiunto l'accordo per la cessione in prestito con diritto di riscatto del classe 2004 all'Aves, club che milita nella Segunda Liga portoghese. L'opzione è fissata a circa 2 milioni di euro, mentre l'Inter avrà un controriscatto a circa 250 mila euro in più.

