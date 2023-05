E' cominciato da poco l'allenamento del Milan alla vigilia della sfida di Champions League con l'Inter. Occhi puntati soprattutto sulle condizioni di Rafael Leao, vittima di una piccola elongazione muscolare nella gara di campionato contro la Lazio. Come informa Sky, il portoghese non si è allenato in gruppo con i compagni, ma ha svolto una seduta personalizzata sul campo.