Il Venezia non molla Oristanio e nella giornata di sabato insisterà con l'Inter per assicurarsi il trequartista classe 2002 reduce dall'esperienza in prestito al Cagliari. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la neopromossa vuole spingere sull'acceleratore e chiudere l'affare. Su Oristanio c'è sempre il Genoa sullo sfondo.