Davide Frattesi difficilmente sarà inserito da Simone Inzaghi nell'elenco dei convocati per Roma-Inter, in programma sabato sera al'Olimpico (fischio d'inizio alle 18). Il centrocampista, affaticato, oggi non si è allenato con i compagni, ma, anzi, si è sottoposto a dei controlli per capire l'entità del problema che l'ha già obbligato a dare forfait contro la Juventus domenica scorsa. Aspettando l'esito, che arriverà nelle prossime ore, è facile pensare che la sua presenza contro la squadra di Daniele De Rossi è a forte rischio. Lo riporta Sky Sport.

